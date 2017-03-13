Каждая пятая белорусская семья принимает участие в игре "Удача в придачу!"

13 Марта 2017 21:25

В каждом туре игры "Удача в придачу!" от Евроопт участие принимает каждая пятая белорусская семья. Число победителей уже превысило 170 тысяч человек. Разыграно призов на сумму почти 5 миллионов долларов, в том числе 66 автомобилей и 8 квартир в Минске. С победителями 28-го тура познакомилась Ксения Лебедева.

Героем дня стала Ольга Оксинь из Лиды. Именно ей повезло обменять игровые коды игры "Удача в придачу!" на уютную квартиру на 15-м этаже современной новостройки в столице. Кстати, это уже вторая квартира, которую выигрывают жители Лиды.

Еще трем победителям тура достались семейные внедорожники Nissan Terrano.

Темно-серый автомобиль отправится в Бобруйск к Евгению Косякову. У него с супругой подрастает маленький сынишка - 2-летний Тигран, поэтому семейный внедорожник пылиться не будет. Выиграть автомобиль Евгению помогли покупки, сделанные в интернет-гипермаркете "ГиперМолл", доставленные накануне розыгрыша.

Серебристый Nissan Terrano с сегодняшнего дня официально принадлежит Александру Шнеку из Минска. А выиграть ему помогли игрушки "Бонстики".

Ключи от белоснежного Nissan Terrano сегодня получила Светлана Матюшонок из деревни Бруски Могилевского района. В семье двое детей, поэтому без бонстиков и здесь не обошлось. Выигрыш в "Удаче в придачу!" стал первой крупной победой в ее жизни.

Уже 11 марта стартовал 29-й тур игры. А 25 марта будут разыграны 30 тысяч денежных сертификатов по 10 белорусских рублей. И 200 - по 100 белорусских рублей. 3 новеньких автомобиля марки Nissan Terrano и, конечно же, 9-я столичная квартира от Евроопта.

Выиграть автомобиль или квартиру можно даже с одним единственным игровым кодом. Однако чем больше их у вас, тем выше шансы увидеть себя в списке победителей.

Покупайте необходимые вам товары, включая любой "товар удачи" в магазинах "Евроопт", "Е-доставка" и "ГиперМолл". Используйте дисконтную карту "Е-плюс" и выигрывайте.

Андрей Зубков, председатель совета директоров ООО "Евроторг": "Совершать покупки по самым низким ценам теперь можно во всех уголках Беларуси. Интернет-гипермаркет предлагает широчайший выбор товаров, заказав которые, вы можете выбрать удобный способ доставки - курьером или через "Белпочту". Доставка для всех покупателей бесплатна".

Делая покупки в "Евроопте", "Е-доставке" и "ГиперМолле", за каждые 15 рублей в чеке вы получаете миниатюрного игрового бонстика. За специальные бон-товары количество этих милых персонажей только увеличивается. Акция продлится до 9 апреля.