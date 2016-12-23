Католики всего мира встретили Рождество Христово

25 Декабря 2016 09:09

Главную праздничную литургию в Беларуси провел глава Католической церкви нашей страны архиепископ Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

Вечернее богослужение состоялось в Ракове. Верующих и пастырей принимала поистине духовная жемчужина города - костел Богоматери Святого Розария. Недавно этот католический храм отпраздновал 110-летний юбилей. Приход же католиков в Ракове был основан в середине XVII века. На рождественское богослужение в Раков приехало много людей со всей Беларуси. Два часа литургии они провели в молитвах и ожидании торжественного момента - когда зажжется символическая Вифлеемская звезда и фигурку новорожденного Иисуса Христа предстоятель Белорусской католической церкви принесет в святой вертеп и уложит в ясли. Сегодня по всей стране во всех католических храмах продолжаются праздничные богослужения. Рождество Христова отмечают и протестанты.