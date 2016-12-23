Трансляцию праздничной литургии будет вести Белтелерадиокомпания

24 Декабря 2016 12:01

Католики всего мира готовятся встретить великий праздник - Рождество Христово. Сегодня завершается время адвента - католического поста. В Сочельник верующие готовят традиционную трапезу, которая ближе к вечеру соберет за столом друзей и близких - всю семью.

Один из самых красивых католических обычаев - обмен оплатками, тонкими фигурными пластинками пресного хлеба, которые символизируют тело Христа. При дарении оплаток все собравшиеся просят друг у друга прощения и желают добра. Повсеместен и обычай оставлять за праздничным столом одно незанятое место и прибор как символ гостеприимства каждому, кто неожиданно придет в дом, а также в память о близких, которые вдали от родного дома.

В Сочельник после ужина ближе к полуночи верующие идут в костелы на торжественную мессу. Главное богослужение белорусских католиков сегодня пройдет под началом Архиепископа - Митрополита Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича из костела Божией Матери Ружанцовой и святого Доминика в Ракове. Трансляцию праздничной литургии сразу после информационной программы "Панорама" по традиции будет вести Белтелерадиокомпания. Затем на телеканале "Беларусь 1" будет показана Рождественская служба из Ватикана с участием Папы Римского Франциска.