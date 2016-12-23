Общество
23 Декабря 2016 15:36
Католические верующие в ожидании праздника Божиего Рождества
2 дня до Божиего Рождества. Католические верующие в ожидании пришествия в мир Спасителя. Уже завтра христиане семьями соберутся на вигилийную вечерю. Сначала будут вместе читать молитвы и отрывки из Евангелия, делиться оплаткой и употреблять кутью - постную кашу. А сегодня же - предпоследний день Адвента. Так называют время ожидания и духовной подготовки к Рождеству Христовому. Занимает он четыре недели, о чем символизирует количество свечек на адвентном венке. В костелах пока обычное расписание служений, верующие начинают исповедоваться и участвуют в последних раратах - особых службах. Александра Драгун попала на общую молитву с фонариками.
Декабрьские богослужения при свечках начинаются с процессии верующих. Несколько раз в неделю дети на рассвете идут в святыни на свидание с Богом. Через совместную молитву и особые пения готовятся к Рождеству Христовому.
Во время поста во всех храмах проходили реколлекции - так называемые духовные занятия. Обычно их проводят приглашенные священники из других костелов. Верующие же в эти дни начинают исповедоваться, чтобы с чистыми сердцами и мыслями встретить праздник.
Божиему Рождеству предшествовал Адвент. За четыре недели до праздника верующие готовились духовно - через исповедь и особые богослужения - рараты. В течение месяца христиане семьями собирались на общую молитву как поутру - до восхода солнца, так и вечером, освещая путь в святыню фонариками.
В этом костеле Святого Антония в Слуцке декорации напоминают о скорой радости Божиего Рождества. Рядом с алтарем - венок, на котором сияют четыре свечки. Они символизируют каждую неделю, приближающую верующих к встрече новорожденного Христа.
Ограничения могут касаться как употребления еды, так и привычек или поведения. Подготовка дает свой результат для духовной закалки.
Библейская история рождения Иисуса Христа глазами детей! Юные верующие прихода Святого Антония перевоплотились в пастушков, ангелов и трех королей, которых привела в Вифлеем Рождественская звезда.
Уже завтра христиане семьями соберутся на вигилийную вечерю. За общим столом будут делиться оплаткой - куском белого хлеба - и есть кутью - постную кашу. В полночь в храмах начнется Пастерка - главная служба, во время которой верующие будут приветствовать новорожденного Христа.
Декабрьские богослужения при свечках начинаются с процессии верующих. Несколько раз в неделю дети на рассвете идут в святыни на свидание с Богом. Через совместную молитву и особые пения готовятся к Рождеству Христовому.
Во время поста во всех храмах проходили реколлекции - так называемые духовные занятия. Обычно их проводят приглашенные священники из других костелов. Верующие же в эти дни начинают исповедоваться, чтобы с чистыми сердцами и мыслями встретить праздник.
Божиему Рождеству предшествовал Адвент. За четыре недели до праздника верующие готовились духовно - через исповедь и особые богослужения - рараты. В течение месяца христиане семьями собирались на общую молитву как поутру - до восхода солнца, так и вечером, освещая путь в святыню фонариками.
В этом костеле Святого Антония в Слуцке декорации напоминают о скорой радости Божиего Рождества. Рядом с алтарем - венок, на котором сияют четыре свечки. Они символизируют каждую неделю, приближающую верующих к встрече новорожденного Христа.
Ограничения могут касаться как употребления еды, так и привычек или поведения. Подготовка дает свой результат для духовной закалки.
Библейская история рождения Иисуса Христа глазами детей! Юные верующие прихода Святого Антония перевоплотились в пастушков, ангелов и трех королей, которых привела в Вифлеем Рождественская звезда.
Уже завтра христиане семьями соберутся на вигилийную вечерю. За общим столом будут делиться оплаткой - куском белого хлеба - и есть кутью - постную кашу. В полночь в храмах начнется Пастерка - главная служба, во время которой верующие будут приветствовать новорожденного Христа.
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