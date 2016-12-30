Общество
29 Декабря 2016 21:37
Каскадер Денис Блохин повторил знаменитый трюк Ван Дамма
Наш ответ Ван Дамму! Белорусский каскадер Денис Блохин повторил трюк со шпагатом между двумя автомобилями. Правда, в отличие от бельгийского актера наш Денис добавил в видео белорусского колорита. Это два БелАЗа грузоподъемностью 160 и 180 тонн. Напомним, три года назад Жан-Клод Ван Дамм принял участие в одной рекламной кампании, где и стал на шпагат. Тогда за 3 дня видеоролик посмотрели около 17 миллионов человек.
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