Каскадер Денис Блохин повторил знаменитый трюк Ван Дамма

29 Декабря 2016 21:37

Наш ответ Ван Дамму! Белорусский каскадер Денис Блохин повторил трюк со шпагатом между двумя автомобилями. Правда, в отличие от бельгийского актера наш Денис добавил в видео белорусского колорита. Это два БелАЗа грузоподъемностью 160 и 180 тонн. Напомним, три года назад Жан-Клод Ван Дамм принял участие в одной рекламной кампании, где и стал на шпагат. Тогда за 3 дня видеоролик посмотрели около 17 миллионов человек.