Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Каскадер Денис Блохин повторил знаменитый трюк Ван Дамма
Общество
RSS
Каскадер Денис Блохин повторил знаменитый трюк Ван Дамма
Скачать Поделиться

29 Декабря 2016 21:37

Каскадер Денис Блохин повторил знаменитый трюк Ван Дамма

Наш ответ Ван Дамму!  Белорусский каскадер Денис Блохин  повторил трюк со шпагатом между двумя автомобилями. Правда, в отличие от бельгийского актера наш Денис добавил в видео белорусского колорита. Это два БелАЗа  грузоподъемностью 160 и 180 тонн. Напомним, три года назад Жан-Клод Ван Дамм принял участие в одной рекламной кампании, где и стал на шпагат.  Тогда за 3 дня   видеоролик  посмотрели около 17 миллионов человек.

 

Другие новости

"Заговорить" на удачу 2017 "Загаварыць" на поспех 2017 31.12.2016 21:17 / Общество "Заговорить" на удачу 2017
Города замерли в ожидании 2017 Гарады замерлі ў чаканні 2017 Magic atmosphere of upcoming holiday feeling 31.12.2016 21:00 / Общество Города замерли в ожидании 2017

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =