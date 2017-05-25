Кардиохирурги, ученые и пациенты обсудили в Минске проблемы сердечной недостаточности

22 Мая 2017 15:16

Методы диагностики и лечения сердечной недостаточности обсудили в Минске во время дней знаний. В не совсем привычном формате кардиохирурги, ученые и пациенты обсуждали дела сердечные.

Что должно быть в рационе, какие физические нагрузки разрешаются? Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы кардиологи составили меню на каждый день, разработали комплекс гимнастических упражнений и даже мобильное дополнение. Александра Драгун продолжит тему.

6 августа 2009 - день второго рождения Вячеслава Деруги. Скоро 8 лет, как у мужчины бьется донорское сердце. Тогда Вячеслав был восьмым в Беларуси, кому сделали эту сложную операцию. Как и до пересадки органа, мужчина активно занимается спортом и самостоятельно ведет собственный бизнес.

Действительно, здесь, пожалуй, только по дресс-коду - футболке с сердечным рисунком - можно отличить тех, кто пережил трансплантацию. По статистике, от заболеваний сердца страдают 13 % взрослых минчан. Как предупредить болезнь, как правильно жить с таким диагнозом - ответы дали дни знаний о сердечной недостаточности.

От спагетти из кальмаров и рулетов из скумбрии до запеканки из цветной капусты и ягодного смузи. Специальное меню с полезными блюдами на каждый день недели составили кардиологи для своих пациентов. Презентовали его и научили готовить во время кулинарного мастер-класса.

После дегустации - физические упражнения и медитация на свежем воздухе, где пациенты усвоили некоторые упражнения восточной гимнастики.

Для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы специалисты лаборатории подготовили мобильное дополнение. Буквально через месяц оно появится на платформе Android. Это электронный дневник с подробной информацией о лечении и диагностике сердечной недостаточности. Вроде будильника он будет информировать о приеме лекарств в течение дня. Главное, что пациент в режиме онлайн будет делиться информацией о состоянии своего здоровья с врачом.

Полезные советы кардиологи дали и маленьким пациентам. Через творчество и средства изобразительного искусства учили сохранять здоровье своих сердец.