Капризы погоды не нарушили планов белорусов поработать на общее благо

22 Апреля 2017 21:05

Подтверждение тому - тысячи добрых дел по всей стране. И далеко не первый год в республиканском субботнике принимают участие люди самых разных профессий — от рабочих заводов до министров. Работа на мемориальных комплексах, стройках, реконструкциях, и просто уборка территорий. К слову, в этом году особое внимание - лесам Беларуси. Подробности у нашего корреспондента

По доброй традиции, тысячи белорусов принимают участие в республиканском субботнике. Только на этой площадке, возле Национального аэропорта Минск, будет высажено около 5 гектаров нового леса. И, несмотря на переменчивую погоду, все приходят сюда только с хорошим настроением.

В этом году особое внимание уделяется одному из главных богатств страны — лесам. После прошлогоднего урагана, который принес в Беларусь самые масштабные разрушения в истории лесного хозяйства страны, погибло около 5 миллионов кубометров древесины. При этом более 80% ущерба пришлось на леса Минской области. В одном из самых пострадавших от стихии районах, Смолевичском, с самого утра кипит работа.

Курган Славы - традиционная площадка для профсоюзов. Основная задача сегодня - навести порядок и подготовить мемориал ко Дню Победы и будущей закладке памятной аллеи. Здесь установят специальные стенды, которые будут напоминать штыки Кургана.

Спорилось дело сегодня и в столице. Так, на главном объекте вторых Европейских игр - стадионе "Динамо" - полным ходом идет реконструкция. Уже через 2 года Минск примет крупнейшие соревнования за всю историю проведения спортивных турниров в Беларуси.

На Макаенка, 9 в субботнее утро микрофоны и камеры заменили на лопаты, грабли и метла. В этом году работники Белтелерадиокомпании посадили аллею из туй и занимались генеральной уборкой дворовой территории. В ближайших планах сделать зеленый парк с разнообразными растениями и деревьями. Не испугала журналистов холдинга и неуютная погода.

Геннадий Давыдько, Председатель Белтелерадиокомпании: "Для того, кто работает, погоды не существует. Для того, кто работает, существует цель сделать что-то, изменить к лучшему. Планомерно по субботникам, кроме общих взносов в общую копилку нашей страны, на благие цели мы традиционно улучшаем нашу территорию, чтобы здесь было удобно летом и творческие планы вынашивать, общаться и даже подводки журналистам снимать на фоне красиво посаженных ухоженных газончиков".

А руководство столицы сегодня трудилось на строительстве третьей линии метрополитена. Станция "Вокзальная" - один из ключевых объектов подземки. Именно здесь Андрей Шорец принял участие в бетонировании монолитной плиты, которая станет опорой для работы механизированного проходческого комплекса.

Не менее активно к субботнику подключились и регионы. Так, в Гродненской области приводили в порядок дворцово-парковый ансамбль Валовичей. Величественное сооружение итальянского скульптора - настоящий памятник древнего зодчества в белорусской глубинке. Волонтеры же из областного центра сделали подарок городу в виде тысяч новых деревьев.

Дачный домик Купалы, набережная Днепра и вековая липовая аллея. Волонтеры из северного региона страны вместе с губернатором области сегодня трудились в мемориально-историческом комплексе "Левки". Чтобы привлечь сюда еще больше туристов, участники субботника начали работу по наведению порядка и в придорожных зонах.

А в Гомеле труженикам республиканского субботника порой приходилось работать по очереди — из-за большого количества участников на всех не хватило инвентаря. Правда, это не помешало навести порядок как на рабочем месте, так и на прилегающих территориях.

Все внимание могилевского трудового десанта – онкодиспансеру. Четырехэтажное здание в будущем позволит ежедневно проводить до 20 сложных операций. Уже в этом году корпус примет первых пациентов.

Чтобы разгрузить Брест от транспортных потоков, местные жители сегодня вышли на площадку строительства развязки "Западный обход". Самый же массовый субботник региона - в Брестской крепости. В мемориальном комплексе сегодня собрались более 500 волонтеров.

В небольшом городе Столбцы многие местные жители с нетерпением ждут ввода нового детского сада. За три года в Минской области заработали 10 учреждений для дошколят, правда, пока, этого недостаточно. Поэтому сдать трехэтажное здание в Столбцах планируется уже в этом году. Сегодня на стройке побывали представители исполкома, а также губернатор области.

К субботнику сегодня подключились и военные. Всего более 50 тысяч военнослужащих по всей стране. В центре их внимания - мемориалы и памятники, в местах боевой и воинской славы, захоронений воинов и партизан Великой Отечественной войны. На работы вышли и офицеры центрального аппарата МВД, сменив милицейскую форму на рабочую, правоохранители благоустроили берег Свислочи.

Одна из визитных карточек Беларуси - это чистые улицы, ухоженные обочины и красивые леса. А достичь такого положения дел и держать марку можно только совместными усилиями. Поэтому субботник - это как вклад каждого белоруса в общую копилку нашего дома.