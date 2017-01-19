Какое Крещение без окунания в прорубь

18 Января 2017 21:31

Церковь к таким купаниям не призывает, но и не осуждает этот ритуал, считая его местной традицией. В эти дни на всех спасательных станциях, где официально разрешено купание, дежурят медики и водолазы. В столице таких мест 8. Среди них Дрозды, Комсомольское озеро, Цнянское водохранилище. Важно помнить, что окунание нельзя совмещать с употреблением алкоголя. Более того, организм необходимо подготовить, сделав разминку.

На Цнянском водохранилище сейчас находится мой коллега Владимир Королев. Примерно два часа назад была освящена купель, и теперь все прибывшие сюда окунаются в воду. Я предлагаю посмотреть, как это было.

Репортаж Владимира Королева (прямое включение).

Мы находимся на Цнянском водохранилище, где примерно два часа назад была освящена купель, и теперь все прибывшие сюда окунаются в воду. Я предлагаю посмотреть, как это было.

В столице и Минском районе места для совершения обряда находятся на Комсомольском озере, водохранилище "Дрозды", "Криница", Минском море, Птичи и Вяче. Нужно отметить, что купели есть и в других местах, просто здесь все оборудовано для того, чтобы граждане могли безопасно погрузиться в ледяную воду. Места для купания оборудованы в районах действия спасательных станций столичного ОСВОДа. В целях безопасности здесь дежурят водолазы и бригада медиков. Сейчас я предлагаю послушать тех, кто уже окунулся.

Окунуться в прорубь сегодня можно будет до 22 часов. Завтра - весь день с 9 утра и до 19. Чтобы не получить переохлаждение, у таких купелей спасатели соорудили импровизированную баню для обогрева. Специалисты рекомендуют перед тем как идти на озеро, плотно поесть, но ни в коем случае не употреблять алкоголь. На водоем взять с собой термос с горячим чаем или кофе. Из одежды - обязательно теплый халат или полотенце, а также тапочки. Ну, и самое главное - опускаться в ледяную воду надо на короткое время, чтобы не получить сильное переохлаждение.