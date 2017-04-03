Какое инвестиционное будущее ожидает завод "Луч". Интервью с главой бренда Franck Muller

2 Апреля 2017 21:08

Безопасность и стабильность как главные критерии для успешного инвестирования. Первый в истории совместного бизнеса Беларуси и Швейцарии инвестпроект в часовой индустрии выходит на новый уровень. Всемирно известный бренд премиум класса Franck Muller во главе с Вартаном Сирмакесом, который в 2010 году вложил в Минский часовой завод 4 миллиона долларов, собирается строить новое здание для белорусских часовщиков.

"Луч" тем временем прошел этап модернизации, сейчас работа идет над улучшением дизайна часов, чтобы их захотел носить каждый белорус.

Наш корреспондент Анастасия Богомолова отправилась в Женеву, чтобы узнать, какое инвестиционное будущее ожидает Минский часовой завод, и заодно посетила ежегодную всемирную выставку в швейцарском Базеле, которая задает тон всей мировой часовой индустрии.

Швейцария. Местечко Жанто на берегу Женевского озера. В дворянской усадьбе с видом на Монблан разместилась штаб-квартира компании Franck Muller. Интерьер ее воплощает атмосферу преемственности швейцарских часовщиков. Штаб-квартира Franck Muller представляет собой большую территорию в 32 гектара. Коротко о том, что здесь находится. За мной технический корпус, слева административный и ресторан, а вот напротив святая святых - мастерские, где собираются часы.

Здесь все делается вручную, никаких машин. Этим часы и уникальны. Каждый специалист работает со своим механизмом - от сборки первых деталей до финального контроля качества готовых к продаже изделий.

Лаура Бонди, специалист по маркетингу и коммуникациям Franck Muller: "В среднем для сборки часов Franck Muller используется порядка 200-300 составляющих, в зависимости от сложности работы. Одни часы собираются около 2 недель. Позвольте представить Мурфида. Он глава данного отдела. Работает на мануфактуре уже более 22 лет. Он занимается уникальными и самыми сложными доработками, как, например, "Сумасшедшие часы". Как вы видите, цифры отображения часов и минут идут в необычном порядке. Смотрите, сейчас 4 часа 15, 30, 45 минут и 5 часов".

Лаура Бонди, специалист по маркетингу и коммуникациям Franck Muller: "А здесь мы посмотрим на работу с корпусом часов. Недавно мы начали производить инновационный вид корпуса, называемый curvex. Он очень удобный, потому что повторяет форму вашего запястья, его сделать достаточно сложно. Можете посмотреть, как он выглядит в начале работы".

Самый известный из молодых или же самый молодой из известных - вот как европейские журналисты называют часовой бренд Franck Muller. Его глава Вартан Сирмакес в 2010 году стал инвестором Минского часового завода. Офис господина Сирмакеса находится в центре дворянского поместья.

И вот результат. Сегодня бренд "Луч" в корне изменил свою концепцию. Новые магазины с акцентом на индивидуальную работу с клиентами, современный дизайн в оформлении стендов и в украшении часов, а также механизмы как швейцарского, так и собственного производства.

Ольга Карпенко, начальник отдела маркетинга ОАО "Минский часовой завод": "Сейчас мы переживаем процесс ребрендинга. Что касается целевой аудитории, сейчас мы ориентированы на молодежь и людей среднего возраста. Это мужчины, которые ценят качество, студенты, которые нестандартно мыслят, и девушки с черным платьем".

Как говорят, если учиться, то только у сильных. Несмотря на возраст бренда Franck Muller (ему всего-то более 2 десятков лет), ориентация на премиальный сегмент оказалось более чем успешной. Сегодня у компании около 20 собственных монобрендовых бутиков по всему миру, 2 из которых в Женеве. Стоимость уникальных часов, которых продают по несколько в год, от 150 тысяч франков. Что практически сопоставимо с суммой в евро. По словам Дэвида, потока клиентов у них нет. Да и в таком сегменте его быть и не может. К ним приходят люди, у которых есть все, за мечтой, которую им помогают осуществить.

Не менее дорогие часы, но ориентированные на более широкую публику, представили мировые бренды на ежегодной выставке в Базеле. Несмотря на тотальное разнообразие умных часов, основные тренды все же за модернизированной классикой. Швейцарский производитель часов класса "люкс" Hublot, философия которого - искусство слияния. Что касается дизайна, то здесь престижные бренды пошли еще дальше. Ведь часы не только точный механизм для определения времени, но и аксессуар. На это и сделал акцент Антонио Теранова - сооснователь бренда Сvstos.

Несмотря на предрекаемую смерть мировой часовой индустрии, бренд Franck Muller доказывает - каждая минута драгоценна. Выставка в Базеле удивляет новыми технологичными новинками в классической оправе, в то время как белорусский "Луч" демонстрирует новые коллекции - у нас все же сохранилось свое время.