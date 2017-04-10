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Ток-шоу "Форум" в 20:00 на "Беларусь 1"
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10 Апреля 2017 07:14

Ток-шоу "Форум" в 20:00 на "Беларусь 1"

Сирия и мир. Снова на грани. Главная геополитическая тема в мировой повестке дня. Какими могут быть последствия американского удара по Сирии? Чего еще ожидать от Трампа? А также европейский маятник. В чью сторону качнется? Обсуждаем сегодня в ток-шоу "Форум".

 

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