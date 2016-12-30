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Каким нам запомнится високосный 2016, расскажут сегодня в "Главном эфире"
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1 Января 2017 12:14

Каким нам запомнится високосный 2016, расскажут сегодня в "Главном эфире"

Белорусы встретили 2017. А каким нам запомнится  високосный 2016? Всебелорусское народное собрание, деноминация, летние Олимпиада и Паралимпиада и белорусский флаг на МКС. Обо всех самых значимых моментах и событиях мои коллеги расскажут сегодня в "Главном эфире" в 9 вечера.

 

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