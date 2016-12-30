Каким был високосный 2016 для мира?

31 Декабря 2016 21:05

Несколько часов отделяют нас от наступления нового, 2017, года. Время, наполненное надеждами и ожиданиями, радостью и предвкушением. А еще это время, когда принято оборачиваться назад и подводить итоги прошедшего. Оценивать пройденный путь и результаты проделанной работы. Каким он был, високосный 2016, для мира?

Да, непростым, неоднозначным. В нем было много того, что хотелось бы оставить в прошлом. Быть может, забыть. Но все же лучше извлечь уроки. Напряженная политическая обстановка на планете, вооруженные конфликты, террор, катастрофы.

Ситуация, когда впору осознать, что самая большая ценность в мире - это мир. Пусть хрупкий, но все же лучший, чем хорошая война. И это осознание начало приходить, равно как и понимание того, что таким островком спокойствия и оплотом стабильности если не в мире, то в Европе выступает небольшая, но миролюбивая страна под названием Беларусь. Где наша с вами безопасность складывается из возможности спокойно возвращаться вечером домой и быть спокойными за здоровье и благополучие своей семьи, родных и близких. Где можно быть уверенными, что ничего плохого не случится. Потому что это тоже часть государственной политики.

Кстати, политический год для страны, да и, наверное, каждого из нас выдался насыщенным. Все вместе на Всебелорусском собрании определяли пути развития на ближайшие 5 лет, избирали новый парламент. Яркой кометой с околоспортивными страстями пронеслись Олимпийские и Паралимпийские игры в Рио, когда мы до самозабвения болели за наших и звезды восходили на спортивном небосклоне. Зачастую даже вопреки. Порадовали в уходящем году и признанные лидеры отечественного, да что там говорить - мирового спорта Дарья Домрачева и Виктория Азаренко, примерив новую для себя роль - роль мамы. Кстати, и это тоже положительная тенденция уходящего года - нас стало больше. В Беларуси наметился демографический рост. И это еще один повод для радости.

По традиции за несколько минут до полуночи с новогодними поздравлениями в телевизионном эфире обратится Глава государства. И мы, объединившись, с замиранием сердца будем желать друг другу счастья, здоровья и благополучия, как это делают в одном большом доме, в одной семье. И непременно верить в то, что мечты обязательно сбудутся!