27 Апреля 2017 12:12

Люди, которые увековечили подвиги белорусских пограничников. Скульпторы Валентин Занкович и Геннадий Буралкин, а также архитектор Сталин Федченко в бронзе и мраморе запечатлели непростые судьбы простых советских солдат и офицеров, которые в первые часы Великой Отечественной приняли на себя основной удар врага. Как возводили народные памятники? В проекте "Дело жизни". Сегодня после "Панорамы".