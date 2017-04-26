Общество
27 Апреля 2017 12:12
Как возводили народные памятники? В проекте "Дело жизни"
Люди, которые увековечили подвиги белорусских пограничников. Скульпторы Валентин Занкович и Геннадий Буралкин, а также архитектор Сталин Федченко в бронзе и мраморе запечатлели непростые судьбы простых советских солдат и офицеров, которые в первые часы Великой Отечественной приняли на себя основной удар врага. Как возводили народные памятники? В проекте "Дело жизни". Сегодня после "Панорамы".
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