Общество
8 Марта 2017 12:01
Как удивить сегодня женщин - репортаж Евгения Перлина
Именно сегодня, пожалуй, самый хлопотный день для мужчин. В Беларуси ажиотаж в ювелирных и сувенирных отделах, суета в цветочных и кондитерских. В качестве подарков мужчины выбирают парфюмерию и косметику.
О том, как удивить сегодня женщин, расскажет мой коллега Евгений Перлин. Он сейчас на прямой связи со студией из центра Минска (прямое включение).
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