Как удивить сегодня женщин - репортаж Евгения Перлина

8 Марта 2017 12:01

Именно сегодня, пожалуй, самый хлопотный день для мужчин. В Беларуси ажиотаж в ювелирных и сувенирных отделах, суета в цветочных и кондитерских. В качестве подарков мужчины выбирают парфюмерию и косметику.

О том, как удивить сегодня женщин, расскажет мой коллега Евгений Перлин. Он сейчас на прямой связи со студией из центра Минска (прямое включение).