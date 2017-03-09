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Как пройти по дороге, которой не существует?
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9 Марта 2017 15:20

Как пройти по дороге, которой не существует?

Такую загадку каждый день решают жители деревни Хозянинки Пуховичского района. Чтобы добраться до основной магистрали, люди вынуждены ходить в рыбацких сапогах. Именно такую картину сегодня наблюдала и наша съемочная группа. Проехать по деревне на авто также непросто - техника буксует. Подробнее Александр Хоровец.

Улица Мысливца в деревне Хозянинки скорее напоминает трассу для джипа-триала, чем проезжую часть. Выходить во двор местные жители без резиновых сапог просто боятся.

На эту дорогу боятся заезжать не только на легковых, даже грузовых авто. Вот и водитель мусоровоза доезжает только до середины деревни, а потом разворачивается.

Сегодня в деревне насчитывается более 120 домов. И если молодые семьи еще могут хоть как-то добраться до трассы, то пожилые люди вообще со двора не выходят. По словам Нины Желудко, своим детям она запрещает приезжать к ней - боится, что сыновья не смогут потом выехать.

Со своими проблемами сельчане не раз обращались к местным властям. Однако вместо ремонта дорог получали только письменные ответы.

В Пуховичском райисполкоме на вопрос, что же будет с дорогами, точного ответа нам получить не удалось. По словам начальника районного ДРСУ, в таком бездорожье виновны сами жители. Три года назад в Хозянинках проложили газопровод, и из-за этого все трассы перекопали. А вот восстановить в один момент не получается.

Пока и дорожные службы, и жители деревни ждут солнечных дней, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Поэтому население деревни еще на некоторое время останется людьми на болоте.  

  

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