Как празднуют Новый год в разных уголках Беларуси

31 Декабря 2016 21:15

Марафон Дедов Морозов - более чем из 1 500 румяных белобородых с подарками на могилевских улицах, праздничная иллюминация в виде Эйфелевой башни, египетских пирамид и лондонского Биг-Бена в Гомеле, подарки от Снегурочки в пункте пропуска "Варшавский мост" в Бресте, огненная феерия в центре Гродно в честь символа года и первое в жизни катание на льду в канун Нового года студентов из Нигерии у елки в Витебске - как празднуют самый яркий праздник года в разных уголках Беларуси. Все подробности в репортаже Дмитрия Смирнова.

В Беларуси новый 2017-й встречают еще на границе и даже не досматривают. За несколько часов до боя курантов сотрудники Брестской таможни строгую форму сменили на костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Добрые слова и подарки стали приятным сюрпризом

На востоке Беларуси - в Могилеве - Деды Морозы буквально везде. Только по предварительным подсчетам, на новогодний огонек к жителям областного центра заглянут более 1,5 тысячи румяных дедушек с подарками. Тем же, кто в праздничную ночь придет к главной елке возле ратуши, артисты подарят специально замороженные алые розы.

А в Гомеле к Новому году тоже цветы - здесь расцвели ландыши и тюльпаны. Необычная праздничная иллюминация украшает одну из центральных транспортных магистралей. По соседству в городском сквере самые известные архитектурные достопримечательности мира. Биг-Бен, Дубайский парус, Пизанская и Эйфелева башни, египетские пирамиды, московский Кремль, конечно же, Национальная библиотека и Брестская крепость.

У витебской елки - премьера. На белорусский лед впервые вышли студенты из Нигерии, Ганы и Йемена. Кстати, и Новый год вне дома они встречают тоже в первый раз.

Несмотря на некоторые технические ошибки, начинающие фигуристы надеются со временем перенять еще больше белорусских традиций. Тем более что акклиматизация проходит успешно - "Теслим" вместе с друзьями к новогоднему столу уже приготовил салат оливье и селедку под шубой.

А в Гродно Новый год оказался в прямом и переносном смысле с клювом, перьями и шпорами. Днем горожане делают селфи с Петухом Петровичем на центральной площади города - и взрослые, и дети, кстати, в восторге от новой традиции, а ночью огненный знак 2017-го преображается в сказочного феникса. Мастера огня в честь символа Нового года - Огненного Петуха - представили горожанам уникальное по своей красоте зрелище.

К слову, весь Гродно сегодня переплетен огнями и светом. Даже Дед Мороз просил горожан захватить с собой на елку фонарики - новогодний флешмоб должен сделать центральную площадь города самой яркой в стране.

Обычно в кадре корреспонденты подводят итог сюжета - рассказывают самое важное. Но за несколько часов до Нового года - хочется важное пожелать. Пусть эти новые 365 дней для каждого из нас превратятся в 365 возможностей, чудес и добрых новостей.