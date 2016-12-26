Общество
27 Декабря 2016 19:07
Как покупать выгоднее и быстрее?
В Минске уже есть магазины бытовой техники и электроники с упрощенным процессом обслуживания. Рынок развивается и не стоит на месте. Сервис-зона, кассы и выдача товара объединяются в один блок. О будущем для клиентов, которое стало настоящим в белорусских магазинах, - Дмитрий Титов.
Аллея, выстроенная из персонала "Пятого элемента", традиционно встречает первого покупателя нового магазина, который открылся в торгово-развлекательном центре "Галерея Минск".Он десятый в Минске и 43 в розничной сети. 2016 - особенный год для крупнейшего ретейлера электроники и бытовой техники в Беларуси. Компании исполнилось 20 лет, самое время не только подвести итоги, но и предложить клиентам особые акции.
2016 для "Пятого элемента" - год клиента. Компания продолжает придерживаться стратегии: быть там, где покупателям удобно и интересно. Новый магазин открылся в центре Минска. Как подтверждают данные международного исследовательского агентства, сегодня каждый второй телевизор покупают именно в этой сети. Сбалансированный ассортимент, открытая выкладка и квалифицированные консультанты. На Победителей, 9 можно осуществить заказ товара, которого нет в ассортименте магазина, и найти его через сайт или колл-центр. Просто и удобно.
Главное, для оформления товара в рассрочку в "Пятом элементе" не нужна справка о доходах. Новый магазин настроен на упрощение процесса выбора и совершения покупки. Теперь сервис-зона, кассы, зона кредита и выдачи товара объединены в блок. Также выбрать товар можно через специальный терминал. В наличии более ста тысяч наименований товаров.
Увеличивается и спектр услуг - от программы расширенного сервиса до установки и подключения крупной бытовой техники, от настройки телефона до установки программного обеспечения. Всего около 40 предоставляемых услуг. С апреля этого года во всех магазинах сети действует услуга "беспроблемный возврат". На случай, если не угадали с цветом приобретенного устройства или вдруг решили купить товар с более широкими функциями. Без проблем можно осуществить возврат и техники, которая не вписалась в планировку квартиры. При наличии чека товар можно вернуть в течение 30 дней. Увеличивая срок возврата, "Пятый элемент" демонстрирует подлинную клиентоориентированность.
По мнению экспертов, внедрение новых сервисов, разработка интересных акций, маркетинговые исследования и опросы покупателей помогают компании успешно развиваться на рынке. Если клиент - это главный актив, то у компании большие перспективы. А в "Пятом элементе" это именно так.
Аллея, выстроенная из персонала "Пятого элемента", традиционно встречает первого покупателя нового магазина, который открылся в торгово-развлекательном центре "Галерея Минск".Он десятый в Минске и 43 в розничной сети. 2016 - особенный год для крупнейшего ретейлера электроники и бытовой техники в Беларуси. Компании исполнилось 20 лет, самое время не только подвести итоги, но и предложить клиентам особые акции.
2016 для "Пятого элемента" - год клиента. Компания продолжает придерживаться стратегии: быть там, где покупателям удобно и интересно. Новый магазин открылся в центре Минска. Как подтверждают данные международного исследовательского агентства, сегодня каждый второй телевизор покупают именно в этой сети. Сбалансированный ассортимент, открытая выкладка и квалифицированные консультанты. На Победителей, 9 можно осуществить заказ товара, которого нет в ассортименте магазина, и найти его через сайт или колл-центр. Просто и удобно.
Главное, для оформления товара в рассрочку в "Пятом элементе" не нужна справка о доходах. Новый магазин настроен на упрощение процесса выбора и совершения покупки. Теперь сервис-зона, кассы, зона кредита и выдачи товара объединены в блок. Также выбрать товар можно через специальный терминал. В наличии более ста тысяч наименований товаров.
Увеличивается и спектр услуг - от программы расширенного сервиса до установки и подключения крупной бытовой техники, от настройки телефона до установки программного обеспечения. Всего около 40 предоставляемых услуг. С апреля этого года во всех магазинах сети действует услуга "беспроблемный возврат". На случай, если не угадали с цветом приобретенного устройства или вдруг решили купить товар с более широкими функциями. Без проблем можно осуществить возврат и техники, которая не вписалась в планировку квартиры. При наличии чека товар можно вернуть в течение 30 дней. Увеличивая срок возврата, "Пятый элемент" демонстрирует подлинную клиентоориентированность.
По мнению экспертов, внедрение новых сервисов, разработка интересных акций, маркетинговые исследования и опросы покупателей помогают компании успешно развиваться на рынке. Если клиент - это главный актив, то у компании большие перспективы. А в "Пятом элементе" это именно так.
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