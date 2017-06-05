Как обезопасить детей от выпадения из открытых окон и балконов

4 Июня 2017 21:10

Первого июня мир отметил Международный день защиты детей. В Беларуси всю неделю говорили о защите малышей, о разных аспектах воспитания, о перспективах для нового поколения.

Но мы сегодня поговорим о непростой теме, которая имеет яркий сезонный характер. С апреля по сентябрь - страшный сезон: дети выпадают из открытых окон и балконов. И эта эпидемия не делит семьи по благополучию и достатку. Алеся Высоцкая искала ответ на вопрос, как обезопасить своего ребенка.

От этих кадров холодеет кровь. Выложенные в Сеть, они набрали более миллиона просмотров.

Комментарии излишни. Танцы на карнизе снимают соседи, параллельно вызывая экстренные службы.

К ребенку успели. Мама отвлеклась на секунду. Позже призналась - пережила страшнейшие минуты. Сняли это не в Беларуси. Но ситуация типична и не знает государственных границ.

Мы в Республиканском центре нейрохирургии. Только сюда и только из Минска за два месяца поступает пять-семь детей. Шансы выжить высоки. Но другой вопрос, как травма отразится на дальнейшей жизни ребенка.

Начало трагического летного сезона в Беларуси положено. География - Барановичи, Минск, Брест. Возраст - от года до семи. Высота - второй, пятый, седьмой этажи. Детям повезло: помощь подоспела вовремя. И через мгновение они были в руках хирургов.

Через это отделение за год проходят 11 000 детей. Примерно половина, говорит врач-нейрохирург Михаил Талабаев, с тяжелыми ЧМТ. Они сочетаются еще и с повреждениями органов. Не надо быть аналитиком, чтобы заметить: в начале лета, когда окна настежь, количество пострадавших даже от ДТП не идет в сравнение с падениями с высоты.

По наблюдениям врачей, число падений и травм возрастает в пятницу. Видимо, сказывается родительская усталость. Тяжесть по­вреждений не зависит ни от возраста, ни от веса детей. На тех же москитных сетках, которые создают лишь видимость безопасности, дети вылетают, как на коврах-самолетах.

Типичная картина: стульчик, диван, тумбочка. И вот уже подоконник. Так случилось и парнем семи лет из Бреста, который прошел по всем новостям как рожденный в рубашке. По каждому случаю правоохранители проводят проверку, ведь ситуации бывают разные.

Если это не умышленное оставление ребенка в опасности, ответственность моральная - горе родителей куда хуже заключения под стражу. Хотя от депутатов уже звучат инициативы вести юридическую ответственность за оставление детей без присмотра.

Одних манит любопытство, другие просто теряют равновесие. Кстати, физиологические особенности - одна из причин, почему у малышей больше шансов выпасть из окна, чем у взрослых. Все дело в центре тяжести.

Сама проблема выпадения встала остро вместе с широким внедрением пластиковых окон. Павел Бобко в индустрии с 1998 года. Представляет одну из компаний оконно-дверной фурнитуры. Говорит, сделать окно безопасным - работа на пару минут.

Цена вопроса всего-то 10 рублей. И это не новинки. Придуманы системы "Бейбисофт" и еще множество приспособлений. Вплоть до того, что при открытии окна придет СМС на родительский телефон. Из бюджетных вариантов - так называемые детские замки.

Почему до этого не додумались раньше, но уже сейчас архитекторы закладывают безопасные окна в проекты ремонтов школ, детских садов. В стандартах для жилищного строительства этого пока нет.

Психолог со стажем 20 лет Ольга Головнева - мама четверых детей. Убеждена: запрещать и акцентировать внимания малыша на запрете категорически нельзя.

В профессию Ольга пришла из системы образования, преподавала русский язык, литературу и в какой-то момент поняла: чтобы стать ближе ребенку, нужно знать тонкости его психологии. Хотя и сама столкнулась с проблемой эмоционального выгорания, элементарной маминой усталости, когда какие-то детали, даже будучи рядом с малышом, можно просто упустить.

Во время съемок мы отметили для себя еще несколько тем. Отдельных молодых родителей стоит посылать на курсы, как обеспечить безопасность ребенка в той же квартире. Обстоятельства, при которых малыши травмируются, доходят до абсурда. Из этой же серии пеленальные столики на диванах, стиральных машинах. 200 таких детей в год становятся пациентами нейрохирургов только в столице. Десяти процентам из них нужны операции.

Как это ни называйте - знаком, помощью свыше или еще как, но ребенок, который выпал из окна и остался жив, - это чудо. Родители не дают интервью. Оно и понятно: признавать ошибки трудно, тем более если мгновенья ложатся печатью на всю семью. Их ситуация - в назидание всем. Ведь такие трагические случайности не делят семьи по достатку и благополучию.