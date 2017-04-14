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Как медики смотрят на домашние роды. Сегодня в ток-шоу "Форум"
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17 Апреля 2017 08:00

Как медики смотрят на домашние роды. Сегодня в ток-шоу "Форум"

Следственный комитет по Витебской области продолжает расследование дела о гибели девочки, которую мать рожала дома. Этот случай вызвал настоящий шквал споров. Как смотрят на домашние роды медики, и какие аргументы приводят сами женщины. Смотрите ток-шоу "Форум" сегодня в 20:00

  

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