Как медики смотрят на домашние роды. Сегодня в ток-шоу "Форум"

17 Апреля 2017 08:00

Следственный комитет по Витебской области продолжает расследование дела о гибели девочки, которую мать рожала дома. Этот случай вызвал настоящий шквал споров. Как смотрят на домашние роды медики, и какие аргументы приводят сами женщины. Смотрите ток-шоу "Форум" сегодня в 20:00.