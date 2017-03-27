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Как бороться с насилием в отношении женщин, обсуждают сегодня в столице
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27 Марта 2017 15:12

Как бороться с насилием в отношении женщин, обсуждают сегодня в столице

В Минске проходит международный семинар по разработке мер для предотвращения агрессии в отношении слабого пола. Организаторы мероприятия - Фонд ООН в области народонаселения в Беларуси, МВД и МИД.

Сегодня проблема семейного насилия - одна из актуальных во всем мире. Анализ уголовно наказуемых деяний в сфере семейно-бытовых отношений свидетельствует о том, что большинство из них совершено мужчинами.

Участники форума ознакомятся с основными положениями и задачами Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, а также опытом ряда стран, присоединившихся к Стамбульской конвенции.

  

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