Общество
27 Марта 2017 15:12
Как бороться с насилием в отношении женщин, обсуждают сегодня в столице
В Минске проходит международный семинар по разработке мер для предотвращения агрессии в отношении слабого пола. Организаторы мероприятия - Фонд ООН в области народонаселения в Беларуси, МВД и МИД.
Сегодня проблема семейного насилия - одна из актуальных во всем мире. Анализ уголовно наказуемых деяний в сфере семейно-бытовых отношений свидетельствует о том, что большинство из них совершено мужчинами.
Участники форума ознакомятся с основными положениями и задачами Конвенции Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, а также опытом ряда стран, присоединившихся к Стамбульской конвенции.
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