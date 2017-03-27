Как бороться с насилием в отношении женщин обсуждали сегодня в столице

27 Марта 2017 19:04

В Минске проходит международный семинар о мерах по предотвращению агрессии в отношении слабого пола. Организаторы мероприятия - Фонд ООН в области народонаселения в Беларуси, а также МВД и МИД.

Сегодня проблема семейного насилия актуальна во всем мире. Анализ уголовно наказуемых деяний в сфере семейно-бытовых отношений свидетельствует о том, что большинство из них совершено мужчинами.

Олег Каразей, начальник управления профилактики ГУОПП МОБ МВД Беларуси: "В 2014 году принята новая редакция закона "Об основах деятельности по профилактике правонарушений". И именно с этой даты начинается отсчет принятия на уровне законодательном конкретных механизмов, которые позволяют работать с насилием в семье. Что имеется в виду: речь идет и о профилактической беседе, и о официальном предупреждении, и о профилактическом учете, и о защитном предписании как абсолютно новом инструменте. До сих пор такое все было, кроме защитного предписания. Но, единственное, не акцентировалось, что это именно за насилие в семье будут применяться все эти нормы. А тут началась работа от факта насилия в семье".

По данным МВД, в Беларуси за 10 лет уменьшилось втрое число погибших в результате семейных конфликтов. Проект международной помощи "Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию в Беларуси" реализуется совместно с Фондом ООН в области народонаселения и МВД при финансовой поддержке правительства Великобритании и Шведского международного агентства по развитию.