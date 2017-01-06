7 Января 2017 21:19

Минус 32. В этом году пик морозов пришелся на рождественский праздник. Такая погода не оставила без внимания работу ГАИ и спасателей, которые работали в усиленном режиме. Несмотря на все усилия, были сбои и в технике, и перебои с отоплением. Как Беларусь пережила самый холодный день и ночь в году. Мы собрали наиболее полную картину дня. Все подробности у Владимира Королева.

Кормила птиц, да так, что провалилась в воду, а ведь на градуснике минус 20. Теперь еще попробуй быстро доедь с Минского моря в столицу. На таком морозе одежда вмиг становится дубовой. Самим птицам не лучше, оставшись в Беларуси на зимовку, им угрожает смертельная опасность.

Орнитологи бьют тревогу. Лебеди и утки, которые живут на Минском море, не улетели и остались зимовать здесь. Виной тому сами люди, говорят специалисты, которые прикормили птиц, вот те и решили перезимовать в Беларуси.

Сейчас за ними наблюдают орнитологи. Специалисты разработали специальную зимнюю диету. Кормить черным хлебом или перловкой не стоит. А вот морковь, капуста овсянка или просо – самая нужная еда.

Испытание холодом начались еще до Рождества, но именно в канун праздника ударили самые сильные морозы. Минус 32 – максимальное понижение температуры было зафиксировано на севере Витебской области.

Поселок Правдинский в Пуховичском районе остался без отопления и горячей воды. В канун праздника здесь дважды прорвало трубопровод на теплотрассе. Дыхание зимы в квартирах ощутили жители 45 домов.

С понижением температуры параметры трубы несколько поменялись по теплоносителю и, возможно, это и стало следствием аварийной ситуации.

Сейчас работы по восстановлению тепло- и горячего водоснабжения в Пуховичском районе завершены. В квартиры пришло тепло.

Проблемы с водоснабжением испытали и жители деревни Петровщина Молодечненского района. Здесь ликвидация прорыва трубы продолжалась до самого вечера. 14 домов 15 часов оставались без отопления, но праздник пришел.

В столице транспорт курсирует с небольшой задержкой, известно несколько случаев поломки автобусов. На заправках сейчас самой популярный вид дизельного топлива "Арктика". Ведь часто причиной глохнущих авто становится именно топливо, для которого такой минус просто критический. Также повышенным спросом у продавцов в эти дни пользуются аккумуляторы.

Известно о незначительных задержках в движении на железной дороге. Этим утром поезд сообщением Киев-Минск пришел с опозданием на полчаса. Несмотря на аномальные холода вчера и сегодня, без перебоев работает Национальный аэропорт Минск. Для безопасности полетов увеличили интервал и количество противообледенительной жидкости. Впрочем, всплекса аварий в эти дни не зафиксировано.

Самый морозный областной центр – Витебск. В самом городе термометр опустился до 28 градусов. В 19 веке при температуре ниже 20 пожарные вывешивали на здание городской ратуши черный шар. Это было знаком для гимназистов, что занятия отменяются. Традиция прекратила свое существование с появлением метеостанций. А вот зимний рекорд для города на Западной Двине – минус 40.

МЧС настойчиво рекомендует при низких температурах по возможности не выходить на улицу или находится на открытом воздухе как много меньше. В ГАИ советуют водителям по возможности пользоваться общественным транспортом и отменить поездки на дальние расстояния. Но если путешествие неизбежно, подготовить автомобиль к суровой зиме.

Завтра в Беларуси также сохранится оранжевый уровень опасности, но готовиться к худшему не стоит. С каждым днем морозное дыхание зимы будет становиться все меньше. И к концу недели синоптики обещают устойчивый минус 1.