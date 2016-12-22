Кафедра спортивной инженерии БНТУ готовит уникальных специалистов

22 Декабря 2016 15:17

Столичные студенты создали первый белорусский прибор для оценки качества льда и придумали технологию мониторинга физической подготовки спортсмена. Обучение абсолютно новых для Беларуси специалистов ведется в БНТУ на кафедре спортивной инженерии. Первый выпуск пройдет весной.

За дипломом спортивного инженера приезжают и студенты из других стран. Как применяют смарт-технологии в спорте - репортаж Надежды Сербиненко.

Михаил Кузьменков второй год учится на спортивно-техническом факультете БНТУ. Его специальность одна из новейших в стране - эксплуатация спортивных объектов. Студент уже детально изучил "Минск-Арену", "Раубичи", стадион в Борисове изнутри.

Кафедра спортивной инженерии - одна из самых молодых в БНТУ. На трех специальностях сейчас обучается 250 человек - будущие конструкторы спортивной техники, инженеры крупных стадионов и ледовых арен. Последнее научное достижение студентов - первый белорусский прибор для оценки качества льда. Подготовка таких специалистов во всем СНГ сейчас ведется только в Беларуси.

Валерий Васюк, заведующий кафедрой спортивной инженерии БНТУ:

"В области спортивной инженерии в спортивно развитых странах готовят специалистов в 6 университетах мира и Европы, в Северной Америке, Австралии, а мы первые на постсоветском пространстве, которые открыли это направление. В единственном нашем университете готовятся такого рода специалисты для отрасли спорта. У нас учатся студенты из регионов России".

Организация профессиональных спортивных соревнований - одна из дисциплин кафедры. Практические занятия по водным видам спорта проходят в бассейне университета.

Это система электронного хронометража Omega. Специальные датчики по периметру бассейна позволяют зафиксировать результат пловца до сотой секунды. Такая же система используется во время проведения Олимпийских игр и мировых первенств.

Магистранты кафедры сейчас работают над уникальным научным проектом в отрасли биомеханики. Сенсорные датчики на теле спортсмена создают его 3Д-копию. Компьютерный анализ позволяет оценить физическую подготовку человека, эффективность его работы. В экспериментах принимают участие и представители сборных Беларуси по гребле, тяжелой атлетике и стрельбе из лука.

Сегодня спортивная инженерия развивается как научная дисциплина. На следующий год запланирована защита первых магистерских работ, а через пять лет и кандидатских диссертаций.