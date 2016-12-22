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Кафедра спортивной инженерии БНТУ готовит уникальных специалистов
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22 Декабря 2016 15:17

Кафедра спортивной инженерии БНТУ готовит уникальных специалистов

Столичные студенты создали первый белорусский прибор для оценки качества льда и придумали технологию мониторинга физической подготовки спортсмена.  Обучение абсолютно новых для Беларуси специалистов ведется в БНТУ на кафедре спортивной инженерии.  Первый выпуск пройдет весной.

За дипломом спортивного инженера приезжают и  студенты из других стран. Как применяют смарт-технологии в спорте - репортаж  Надежды Сербиненко.

Михаил Кузьменков второй год учится на спортивно-техническом факультете БНТУ. Его специальность одна из новейших в стране -  эксплуатация спортивных объектов. Студент уже детально изучил  "Минск-Арену", "Раубичи", стадион в Борисове  изнутри. 

Кафедра спортивной инженерии - одна из самых молодых в БНТУ. На трех специальностях сейчас обучается 250 человек -  будущие конструкторы спортивной техники, инженеры крупных стадионов и ледовых арен. Последнее научное достижение студентов - первый белорусский прибор для оценки качества льда. Подготовка таких специалистов во всем СНГ сейчас ведется только в Беларуси.

Валерий Васюк, заведующий кафедрой спортивной инженерии БНТУ:

"В области спортивной  инженерии в спортивно развитых странах готовят специалистов в 6 университетах мира и Европы, в Северной Америке, Австралии,  а мы первые на постсоветском пространстве, которые открыли это направление. В единственном нашем университете готовятся такого рода специалисты для отрасли спорта. У нас учатся студенты из регионов России". 

Организация профессиональных спортивных соревнований - одна из дисциплин кафедры. Практические занятия по водным видам спорта  проходят в бассейне университета.    

Это система электронного хронометража  Omega. Специальные датчики по периметру бассейна позволяют зафиксировать результат  пловца до сотой секунды. Такая же система используется во время проведения Олимпийских игр и мировых первенств.

Магистранты кафедры сейчас работают над уникальным научным проектом  в отрасли биомеханики. Сенсорные датчики на теле спортсмена создают его 3Д-копию. Компьютерный анализ позволяет оценить физическую подготовку человека, эффективность его работы. В экспериментах принимают участие и представители сборных Беларуси  по гребле, тяжелой атлетике и стрельбе из лука.

Сегодня спортивная инженерия  развивается как научная дисциплина. На следующий год запланирована защита первых магистерских работ, а через пять лет и кандидатских диссертаций.  

 

 

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