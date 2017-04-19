19 Апреля 2017 15:10

К Земле движется гигантский астероид: сегодня ночью он пролетит на самом близком расстоянии от нашей планеты за последние 400 лет - около 2 миллионов километров. При этом специалисты уверяют, что для нас небесное тело имеет нулевой уровень опасности. За полетом астероида благодаря его высокой отражательной способности можно будет наблюдать без специального оборудования. Подойдет любой любительский телескоп. Пока же фото небесного тела опубликовало американское аэрокосмическое агентство. По форме астероид-гигант похож на гантелю или сапожок. Диаметр крупной части - свыше 600 метров.