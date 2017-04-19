Общество
19 Апреля 2017 15:10
К Земле движется гигантский астероид
К Земле движется гигантский астероид: сегодня ночью он пролетит на самом близком расстоянии от нашей планеты за последние 400 лет - около 2 миллионов километров. При этом специалисты уверяют, что для нас небесное тело имеет нулевой уровень опасности. За полетом астероида благодаря его высокой отражательной способности можно будет наблюдать без специального оборудования. Подойдет любой любительский телескоп. Пока же фото небесного тела опубликовало американское аэрокосмическое агентство. По форме астероид-гигант похож на гантелю или сапожок. Диаметр крупной части - свыше 600 метров.
Другие новости
19.04.2017 17:55 / Общество Капитан женской сборной Швейцарии по теннису впечатлен Минском
19.04.2017 15:50 / Общество Прогноз погоды на 20 апреля
19.04.2017 15:34 / Общество Минская детская школа искусств № 17 отмечает юбилей
19.04.2017 15:32 / Общество 22 апреля республиканский субботник
19.04.2017 15:30 / Общество Общегородская ярмарка вакансий сегодня прошла в столице.
19.04.2017 15:28 / Общество Госавтоинспекция и Минское велосипедное товарищество провели совместную акцию в столице
19.04.2017 15:12 / Общество Некоторые статьи Уголовного кодекса могут быть переведены в сферу административного
19.04.2017 15:02 / Общество Депутаты приняли поправки в законы по охране общественного порядка
19.04.2017 12:45 / Общество Артисты Cirque du Soleil в эти минуты выступают на улицах Минска
19.04.2017 08:07 / Общество На Августовском канале встретят 10-тысячного путешественника
19.04.2017 07:12 / Общество "Дело жизни". Режиссер Анатолий Алай
18.04.2017 21:21 / Общество Первый белорусский круизный теплоход сегодня торжественно спустили на воду в Пинске
18.04.2017 21:12 / Общество Около суток минчане и милиция искали родителей двух мальчиков
18.04.2017 19:23 / Общество Пятый фестиваль "Пасхальный кулич" в этом году стал межконфессиональным
18.04.2017 18:47 / Общество В эту субботу в столице и Минской области пройдут прямые линии
18.04.2017 18:45 / Общество Миллионное дерево высадили в столице
18.04.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на среду, 19 апреля
18.04.2017 15:23 / Общество Животных не угощать!