19 Января 2017 15:22

Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне или Богоявление. Считается, что в крещенский сочельник обычная вода преображается и может исцелять любые недуги. Еще ночью тысячи православных верующих погрузились в воду. Древняя крещенская традиция стала своего рода обрядом и для военнослужащих внутренних войск. Уже не первый год в этот светлый праздник бойцы приезжают к купели вблизи деревни возле Кургана Славы, чтобы приобщиться к православному обычаю.

К тысячам приверженцев крещенской традиции присоединились и сотрудники Агентства теленовостей. Поскольку окунаться приходят не только профессиональные моржи, но и начинающие, возле каждой купели дежурят медики и спасатели. Они при необходимости придут на помощь. А военная кухня предлагает горячий чай.