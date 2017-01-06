5 Января 2017 15:06

Более точно и заблаговременно узнавать об изменении погодных условий белорусским синоптикам помогают новые технологии. Их применение позволяет гражданам, а также коммунальным службам и МЧС подготовиться к встрече стихии. Например, к циклону "Аксель" Беларусь была готова.

Дмитрий Рябов, начальник службы Республиканского центра по гидрометеорологии:

"Сегодня еще на большей части территории сохранится порывистый ветер и также ожидается рост атмосферного давления. Начиная уже с пятницы, ожидается резкое понижение температуры воздуха. И уже в ночь на пятницу она будет составлять 19-24, по Витебской области 25-27, также будет холодно и в дневные часы. Самый пик мороза придется на рождественские выходные".

Подводя же климатические итоги года ушедшего, эксперты отметили, что 2016 вошел в пятерку самых теплых за последние 70 лет. За год в Беларуси температура воздуха поднялась в среднем почти на два градуса. Впрочем, установившаяся морозная и снежная погода - отличный бонус к праздникам. Хотя в эти дни настроение создает не только небесная канцелярия.