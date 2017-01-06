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К циклону "Аксель" Беларусь была готова
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5 Января 2017 15:06

К циклону "Аксель" Беларусь была готова

Более точно и заблаговременно  узнавать об  изменении погодных условий белорусским синоптикам помогают новые технологии. Их применение позволяет  гражданам, а также коммунальным  службам и МЧС подготовиться к встрече стихии. Например, к  циклону "Аксель" Беларусь  была готова.

Дмитрий Рябов, начальник службы Республиканского центра по гидрометеорологии:

"Сегодня еще на большей части территории сохранится порывистый ветер и  также ожидается рост атмосферного давления.  Начиная уже с пятницы, ожидается резкое понижение температуры воздуха. И уже в ночь на пятницу она будет составлять 19-24, по Витебской области 25-27, также будет холодно и в дневные часы. Самый пик мороза придется на рождественские выходные".

Подводя же  климатические итоги года ушедшего,  эксперты отметили, что 2016 вошел в пятерку самых теплых за последние 70 лет. За год в Беларуси температура воздуха поднялась  в среднем  почти на два градуса. Впрочем, установившаяся морозная и снежная погода - отличный бонус к праздникам. Хотя в эти дни настроение создает не только небесная канцелярия.

 

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