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К субботнику в Беларуси присоединились Василий Жарко и Владимир Семашко
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22 Апреля 2017 12:02

К субботнику в Беларуси присоединились Василий Жарко и Владимир Семашко

К субботнику в Беларуси также присоединились вице-премьеры нашей страны Василий Жарко и Владимир Семашко. Более полусотни работников аппарата Совета Министров сегодня с 8 утра трудятся в Ботаническом саду. Самый зеленый парк столицы готовят к летнему сезону - здесь сажают деревья, убирают мусор и красят скамейки.  

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