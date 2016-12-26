К российскому посольству в Минске белорусы продолжают нести цветы

26 Декабря 2016 15:04

В память о погибших в авиакатастрофе у ограды здания горят лампадки и лежат венки. Слова скорби и сочувствия русскому народу можно выразить в книге соболезнований, которая стала доступна с сегодняшнего утра. В знак скорби у здания диппредставительства приспущен государственный флаг России.



Вадим Гусев, временный поверенный в делах России в Беларуси: "Я хочу высказать слова благодарности братскому белорусскому народу за то, что в эти трагические дни он вместе с нами. Со вчерашнего дня, как только стало известно о трагедии, в посольство в РФ в Беларуси здесь, в Минске, пошли простые граждане Республики Беларусь, которые от чистого сердца выражали скорбь, несли цветы, ставили свечи, возлагали венки".



Анатолий Лемешенок, Председатель Белорусского союза журналистов: "Белорусский союз журналистов выражает глубокое соболезнование россиянам в связи со случившейся трагедией. Среди погибших и наши коллеги журналисты. Все это лишний раз говорит о том, насколько опасна и востребована наша профессия. Но без нее мир был бы глух и нем. Поэтому мы работали и будем работать".



Оставить слова поддержки в книге соболезнований можно сегодня и завтра с 10:00 до 13:00, а также с 14:00 до 17:00.