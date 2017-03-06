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6 Марта 2017 15:15

К пожизненному заключению Минский городской суд приговорил исполнителей двойного заказного убийства

В 2015 в одной из квартир столицы оперативники на четвертые сутки обнаружили изрезанные тела молодой пары. Девушка получила более 30 ножевых ранений, мужчина – свыше 50. На скамье подсудимых исполнители жестокой расправы - 44-летний Александр Жильников, 23-летний Вячеслав Сухарко и 27-летняя Алина Шульганова, бывшая возлюбленная погибшего. Считается, что она и наняла убийц. Шульганова приговорена к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима.