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К поздравлениям с Женским днем присоединяются белорусские полярники
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8 Марта 2017 09:01

К поздравлениям с Женским днем присоединяются белорусские полярники

По традиции в этот день к поздравлениям присоединяются белорусские полярники.

Сейчас команда Алексея Гайдашова находится в Антарктике. Правда, в конце января экспедиции пришлось разделиться на две группы: трое ученых выполняют работы на борту судна "Академик Федоров", вторая, в их числе и Гайдашов, совершила сложнейший перелет с белорусской станции "Гора Вечерняя" на российскую базу "Новолазаревская". Там исследуется озоновый слой и ультрафиолетовая радиация, отбираются пробы наземной и водной растительности. Возвращение экспедиции в Минск планируется в конце апреля. А своих родных, близких и любимых женщин всей Беларуси полярники решили поздравить романтической песней.

  

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