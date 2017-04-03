3 Апреля 2017 21:15

С завтрашнего дня в Санкт-Петербурге объявлен 3-дневный траур. Вместе с россиянами скорбят и белорусы.

К посольству России в Минске несут цветы, у стен зажигают лампады. Слова соболезнования в связи с трагедией соседям выражают и обычные белорусы, и высокопоставленные должностные лица.

Надежда Ермакова, заместитель председателя общественного объединения "Белорусский союз женщин": "Мне по телефону позвонили к вечеру. И первая мысль, что-то не так, так не должно быть, сколько же можно над нами издеваться. Мы же мирные люди. Именно тогда, когда мы празднуем с россиянами День единения. Мы идем с Союзом женщин высказать свои соболезнования к российскому посольству".

Виктория Меннанова, секретарь Центрального комитета общественного объединения БРСМ, председатель центрального совета общественного объединения БРПО: "Горя чужого не бывает. Мы здесь все должны быть вместе, вместе не только в радости, но и в беде. И помогать друг другу в таких событиях, в которые сегодня окунулась Российская Федерация. Теракт в метро был в 2011 году и в Минске. Мы помним, этот теракт унес жизни молодых людей. Мы искренне верим и надеемся, что таких событий не должно быть в этом мире".

Оксана Волкова, заместитель главы администрации Советского района Минска: "Мы находимся у стен российского посольства, чтобы выразить слова поддержки жителям Санкт-Петербурга и всем россиянам в связи с трагичными событиями, которые произошли в метро второй столицы России. Мы выражаем глубокую скорбь по поводу утраты родных и близких россиян, а, возможно, и гостей второй столицы".

В знак скорби у здания диппредставительства приспущен государственный флаг России.