К посольствам Соединенного Королевства несут цветы, свечи и записки

24 Мая 2017 19:04

Весь мир скорбит по жертвам теракта в британском Манчестере. Главные достопримечательности планеты этой ночью окрасились в цвета "Юнион Джека". К посольствам Соединенного Королевства несут цветы, свечи, записки.

В здании британской дипмиссии в Минске открыта книга соболезнований. Неравнодушные белорусы оставляют записи также на страницах посольства и в социальных сетях. Как отметила посол Соединенного Королевства в нашей стране Фионна Гибб, больше всего ее тронула сплоченность жителей Манчестера в трудные минуты. Напомним, жертвами взрыва на стадионе Manchester Arena стали 22 человека, десятки получили ранения. 20 раненых - в критическом состоянии.

Фиона Гибб, Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании и Северной Ирландии в Беларуси: "Мне кажется, жители Манчестера отреагировали на ситуацию с большим достоинством и храбростью. Вчера, когда я смотрела телевизор, я видела много историй о человеческой взаимопомощи.

Что могут сделать жители Беларуси, чтобы выразить свою поддержку? У нас есть книга соболезнований. Электронная книга соболезнований, помимо обычной, которая находится здесь, в посольстве. Люди, которые захотят оставить запись в этой книге, могут найти ее на странице посольства в Facebook и также в нашем Twitter-аккаунте".

Уровень террористической угрозы на Туманном Альбионе повышен до максимального - критического. К обеспечению безопасности на улицах городов привлечены военные. Британская полиция продолжает расследование теракта. На юге Манчестера задержаны три человека, которых подозревают в причастности к организации атаки. В их числе - брат предполагаемого смертника Салмана Абеди. Ранее МВД Королевства заявило, что Абеди - уроженец Манчестера - был известен разведслужбам и действовал не один. Также следствие выяснило, что радикал ездил Ливию. Сейчас правоохранители пытаются установить, мог ли он проходить там подготовку в лагере боевиков. Напомним, ответственность за взрыв на Manchester Arena взяла на себя группировка "Исламское государство".