К Новому году Минскхлебпром подготовил сладкие подарки

28 Декабря 2016 15:45

Какой же праздник без угощений. Причем на десерт - живописные открытки, красные варежки и даже съедобный Дед Мороз. И это не все новинки минских хлебозаводов. Выпекают имбирные пряники, морковно-ореховые пирожные, и, конечно, украшенный шоколадными кружевами и вафельными шишками торт. Сладкое новогоднее меню у Юлии Токарь.

К Новому году только на этом хлебозаводе выпекли более 60 видов праздничных тортов. Украшены они кружевным шоколадом, вафельными шишками и карамельными снежинками. Кстати, такие угощения создают настоящую празднично-сладкую атмосферу.

Последняя неделя года здесь выдалась не по-декабрьски горячей - с утра до вечера на хлебозаводе готовят кондитерские изделия. Сначала замешивают тесто и отправляют в печь, после охлаждения бисквитные коржи соединяют шоколадным, заварным и сливочным кремом. После этого и начинается художественный этап - украшение.





Среди новинок - морковно-ореховые пирожные и имбирные пряники. На продажу готовят более пяти тысяч сладких сувениров. В праздничное мучное лакомство добавляют имбирь, гвоздику и корицу. За смену готовят около 250 съедобных рукавичек, елок и снежинок. Причем особая рецептура позволяет сохранять свежесть выпечки до 45 суток.

Татьяна Лепустина кондитерскому искусству на этом предприятии посвятила четверть столетия. От украшения тортов и пирожных перешла к декору пряников. Сейчас печенье старательно расписывает будто живописные картины, только вместо кисти в руках кондитерский шприц с кремом.

Имбирные пряники, профитроли с шоколадной стружкой и торты - за сутки все шесть столичных хлебозаводов выпекают 25 тонн кондитерских изделий. В праздничный сезон эта цифра увеличивается почти в четыре раза.

Кулинарные шедевры с изображением петуха дополнят праздничные столы в волшебную новогоднюю ночь. Лакомства уже можно приобрести в столичных магазинах. А чтобы на праздники была свежая выпечка, кондитеры будут работать даже 31 декабря и 1 января.