К новому сезону готовятся столичные специалисты ОСВОДа

4 Апреля 2017 15:21

Во время учений спасатели инсценируют экстренные ситуации на воде и отрабатывают спасательные приемы.

Такие тренировки позволяют оттачивать технику и скорость работы. А чтобы подтвердить свои знания и навыки, все сотрудники ОСВОДа сдают профессиональные экзамены. Кроме того, сейчас проводят осмотр прибрежных зон и дна водоемов.

Денис Чешун, водолазный специалист Минской городской организации ОСВОД: "Разные сезоны, разные технические средства используются. Проводятся учебные тренировки, инсценировки, как с просто купающимися. Плохо стало, ушел под воду. Поиск пострадавшего в кратчайшее время. 5 минут всего лишь у нас есть. Вплоть до ДТП. Слет машины с мостовых опор. Все это отрабатывается в данном периоде".

Для безопасного отдыха действуют 8 спасательных станций, а во время купального сезона откроют еще 9 временных спасательных пунктов.