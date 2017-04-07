К Международному дню спорта присоединилась Минская область

7 Апреля 2017 18:48

Главной площадкой праздника здоровья и физической культуры стала Плещеницкая областная школа-училище олимпийского резерва. Там в течение почти 30 лет готовят чемпионов в легкой атлетике, биатлоне, лыжных гонках, гребле и борьбе. День спорта поддержали знаменитые атлеты, тренеры национальных сборных - мастер-классы и встречи они провели с воспитанниками училища. А юные спортсмены в свою очередь подготовили показательные спортивные выступления.

Международный день спорта на благо развития и мира основала Генеральная Ассамблея ООН в 2013 году. Беларусь поддержала инициативу проведения праздника одной из первых стран в мире. Главная цель Дня спорта - популяризация здорового образа жизни и присоединение молодежи к спорту.