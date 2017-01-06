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К масштабному спортивному событию готовы транспортные службы
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4 Января 2017 15:37

К масштабному спортивному событию готовы транспортные службы

Столица в эти дни принимает традиционный Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси. Он пройдет с четвертого по седьмое января на "Чижовка-Арене".

К масштабному спортивному событию готовы и транспортные службы. Курсирует троллейбусный маршрут номер 926 "Станция метро "Автозаводская" - "Чижовка-Арена". Он будет работать в течение всех дней турнира.

Кроме того, добраться до арены от "Автозаводской" можно будет и на дополнительном автобусном маршруте номер 926. Он будет работать только четвертого и седьмого января.

 

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