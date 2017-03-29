К летнему сезону более тысячи объектов торговли будут иметь открытые террасы

29 Марта 2017 18:43

Веранды защищают от ветра и яркого солнца, мобильные обогревательные печи и пледы добавляют уюта. Кроме того, каждая терраса выделяется отличительным стилем и оформлением.

В весенне-летний сезон в столице будут работать и более 2 тысяч мобильных торговых точек, где предложат мороженое и охладительные напитки.