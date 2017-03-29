Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>К летнему сезону более тысячи объектов торговли будут иметь открытые террасы
Общество
RSS
К летнему сезону более тысячи объектов торговли будут иметь открытые террасы
Скачать Поделиться

29 Марта 2017 18:43

К летнему сезону более тысячи объектов торговли будут иметь открытые террасы

Веранды защищают от ветра и яркого солнца, мобильные обогревательные печи и пледы добавляют уюта. Кроме того, каждая терраса выделяется отличительным стилем и оформлением.

В весенне-летний сезон в столице будут работать и более 2 тысяч мобильных торговых точек, где предложат мороженое и охладительные напитки. 

  

Другие новости

Долгая стройка в Миорах 29.03.2017 16:00 / Общество Долгая стройка в Миорах

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =