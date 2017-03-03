К концу 2018 года все госорганы страны полностью перейдут на beCloud

2 Марта 2017 21:28

К концу 2018 года все госорганы страны, речь идет о более чем 60 организациях, полностью перейдут на beCloud. Сегодня крупнейший дата-центр представил ключевые проекты в области облачных технологий - Республиканский центр обработки данных и Республиканскую облачную платформу.

Последняя размещается на базе дата-центра и не имеет аналогов на белорусском рынке. Напомним, что облачные платформы создают для хранения и резервирования данных, предоставления удобного сетевого доступа к программным продуктам, приложениям, сервисам, системам хранения. Национальная платформа позволит государству и бизнесу существенно снизить затраты на ИТ.

Сергей Поблагуев, гендиректор СООО "Белорусские облачные технологии":

"Профессиональные сервисы, связанные с облачными услугами, связанные с услугами центра обработки данных, оказывает компания, для которой это бизнес, которая ведет операторскую деятельность. И внутри организаций и предприятий нет необходимости ни содержать штат, либо содержать его минимальное количество, ни беспокоиться о взаимодействии с десятками организаций, с кем пришлось бы заключать договоры, если строить это у себя в отдельных зданиях, на отдельных площадях".

Дата-центр спроектирован и построен в соответствии с международными стандартами и имеет высокую степень надежности и безопасности систем.