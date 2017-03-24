К экологической акции "Час Земли" присоединилась Беларусь

25 Марта 2017 21:29

Меняй себя, а не планету! Под таким лозунгом в этом году проходит экологическая акция "Час Земли". Ее создатели - Всемирный фонд дикой природы - призывают всех жителей планеты на 60 минут выключить свет и электроприборы. К самой массовой акции на планете присоединилась и Беларусь. В Минске погасли главные проспекты, подсветка административных зданий и торговых центров, университетов и Национальной библиотеки. Как проходит экофлешмоб - увидела Надежда Сербиненко.

Вольты и киловатты — вместо бензина и пропана. Без электричества Вадим Шут — владелец двух электромобилей — не может представить свой обычный день. Тем не менее, к "Часу Земли" автолюбитель присоединился в знак солидарности. К экологической акции зарядку авто пришлось отложить.

А здесь — в единственной в стране экологической гимназии — "Часу Земли" посвятили всю учебную субботу. Школьники даже решили продлить международный флешмоб и поддержать его чуть дольше.

Международная экологическая акция проходит в десятый раз. Первой "Час Земли" провела Австралия — там погасла Сиднейская опера, потом к акции присоединился Колизей в Риме, мост "Золотые ворота" в Сан-Франциско и Эйфелева башня в Париже. В этом году инициативу уже поддержали свыше двух миллиардов человек в 170 странах и семи тысячах городах. В Беларуси - это Брест, Витебск, Бобруйск, Барановичи, Кобрин, Пинск, Полоцк и Минск.

18 этажей, 200 блоков — больше тысячи студентов из четвертого общежития БГУ на 60 минут отказались от электричества и. зажгли свечи.

Здесь вся иллюминация Минска — как на ладони. Разноцветные прямоугольники — это дома, а светящиеся линии — улицы. Включают и выключают подсветку за доли секунды по GSM-связи.

Пульт управления всем городским освещением умещается на этом столе. Отсюда диспетчер управляет городскими фонарями и декоративной подсветкой. Но сегодня в Минске станет немного меньше света: всего 1 клик мыши — и город присоединится к "Часу Земли". 3, 2, 1 — выключаем подсветку.

Отключение света на час не сможет кардинально изменить экологическую обстановку на Земле, но привлечь внимание к экономии электроэнергии вполне способно.