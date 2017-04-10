10 Апреля 2017 15:09
К белорусскому студотрядовскому движению присоединятся студенты из Азербайждана
Они смогут поработать на важных стройплощадках нашей страны. Об этом сегодня рассказал Министр образования Беларуси Игорь Карпенко во время открытого диалога молодых людей двух стран. Большой разговор о сотрудничестве во всех сферах - от спорта до образования - это часть большого проекта Дней молодежи Азербайджана в Беларуси.
Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "Нам, кстати, интересен опыт Азербайджана по проведению Европейских олимпийских игр, которые нам предстоит принимать в 2019 году. И как раз вот опыт подготовки волонтеров нам тоже интересен. Мы его изучили и, я думаю, в этом направлении мы тоже поработаем".
Интигам Бабаев, замминистра молодежи и спорта Азербайджана: "В Азербайджане прошли Дни молодежи Республики Беларусь, сейчас здесь проходят Дни молодежи Азербайджана. Помимо этого, в Азербайджане прошел конкурс студентов "Что вы знаете о Беларуси". Некоторые из победителей сейчас находятся в составе делегации. По плану мероприятий ожидается такой же конкурс в Беларуси среди ваших студентов".
Поучаствовать в совместном фестивале приехали более 20-ти юношей и девушек из Азербайджана. В ближайшее время они посетят Музей Великой Отечественной войны, побывают в Дудутках, Несвижском замке, увидят самые большие в мире карьерные самосвалы. Завершатся Дни молодежи Азербайджана в среду.