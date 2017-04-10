К белорусскому студотрядовскому движению присоединятся студенты из Азербайждана

10 Апреля 2017 15:09

Они смогут поработать на важных стройплощадках нашей страны. Об этом сегодня рассказал Министр образования Беларуси Игорь Карпенко во время открытого диалога молодых людей двух стран. Большой разговор о сотрудничестве во всех сферах - от спорта до образования - это часть большого проекта Дней молодежи Азербайджана в Беларуси.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси: "Нам, кстати, интересен опыт Азербайджана по проведению Европейских олимпийских игр, которые нам предстоит принимать в 2019 году. И как раз вот опыт подготовки волонтеров нам тоже интересен. Мы его изучили и, я думаю, в этом направлении мы тоже поработаем".

Интигам Бабаев, замминистра молодежи и спорта Азербайджана: "В Азербайджане прошли Дни молодежи Республики Беларусь, сейчас здесь проходят Дни молодежи Азербайджана. Помимо этого, в Азербайджане прошел конкурс студентов "Что вы знаете о Беларуси". Некоторые из победителей сейчас находятся в составе делегации. По плану мероприятий ожидается такой же конкурс в Беларуси среди ваших студентов".

Поучаствовать в совместном фестивале приехали более 20-ти юношей и девушек из Азербайджана. В ближайшее время они посетят Музей Великой Отечественной войны, побывают в Дудутках, Несвижском замке, увидят самые большие в мире карьерные самосвалы. Завершатся Дни молодежи Азербайджана в среду.