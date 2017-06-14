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К акциям в Международный день донора присоединилась вся Беларусь
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14 Июня 2017 15:14

К акциям в Международный день донора присоединилась вся Беларусь

В Гродно более 200 человек безвозмездно сдали кровь. Как отметили медики, полученная плазма будет использоваться в случае экстренной необходимости и во время чрезвычайных ситуаций.

Сбор крови от доноров последние две недели областной акции "У Беларусі - добрае сэрца" проходит не только в Гродно, но и в районных центрах. Специалисты станции переливания выезжали в Лиду, Щучин и Волковыск.

  

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