7 Апреля 2017 15:08

К акции "Неделя леса" сегодня присоединились олимпийские чемпионы и призеры, именитые спортсмены, сотрудники Министерства спорта и туризма и Национального олимпийского комитета. В этом году проект посвящен восстановлению лесов, поврежденных стихийными бедствиями летом прошлого года. В Смолевичском районе участники высадили 16 тысяч саженцев сосны. А это значит, что на территории появится минимум 4 гектара нового леса.

Акция завершится завтра. Всего нынешней весной планируется создать новые леса на площади 25 с половиной тысяч гектаров.