Общество
7 Апреля 2017 11:00
К акции "Неделя леса" присоединились Олимпийские чемпионы и призеры
А также именитые спортсмены, сотрудники Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета. В этом году проект посвящен восстановлению лесов, поврежденных стихийными бедствиями. В Смолевичском районе участники высадят 16 000 саженцев сосны. А это значит, что появится 4 гектара нового леса.
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