К акции "Неделя леса" присоединились Олимпийские чемпионы и призеры

7 Апреля 2017 11:00

А также именитые спортсмены, сотрудники Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета. В этом году проект посвящен восстановлению лесов, поврежденных стихийными бедствиями. В Смолевичском районе участники высадят 16 000 саженцев сосны. А это значит, что появится 4 гектара нового леса.







