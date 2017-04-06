Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>К акции "Неделя леса" присоединились Олимпийские чемпионы и призеры
Общество
RSS

7 Апреля 2017 11:00

К акции "Неделя леса" присоединились Олимпийские чемпионы и призеры

А также именитые спортсмены, сотрудники Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета. В этом году проект посвящен восстановлению лесов, поврежденных стихийными бедствиями. В Смолевичском районе участники высадят 16 000 саженцев сосны. А это значит, что появится 4 гектара нового леса.

Неделя леса1.jpg

Неделя леса2.jpg

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =