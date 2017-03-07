К 8 Марта Белстат составил портрет среднестатистической белоруски

8 Марта 2017 12:02

Сегодня женщины составляют более половины от общего населения Беларуси. Большинство живет в городах или поселках городского типа. Средний возраст белоруски – 42 с половиной года. Замуж они выходят в 25 с половиной, а первого ребенка рожают в 26. У более чем 60% женщин высшее или средне-специальное образование. Работают почти 65%. В основном белоруски заняты в сфере услуг. Преимущественно женскими являются здравоохранение, социальные услуги и образование.