Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>К 8 Марта Белстат составил портрет среднестатистической белоруски
Общество
RSS
К 8 Марта Белстат составил портрет среднестатистической белоруски
Скачать Поделиться

8 Марта 2017 12:02

К 8 Марта Белстат составил портрет среднестатистической белоруски

Сегодня женщины составляют более половины от общего населения Беларуси. Большинство живет в городах или поселках городского типа. Средний возраст белоруски – 42 с половиной года. Замуж они выходят в 25 с половиной, а первого ребенка рожают в 26. У более чем 60% женщин высшее или средне-специальное образование. Работают почти 65%. В основном белоруски заняты в сфере услуг. Преимущественно женскими являются здравоохранение, социальные услуги и образование.

  

Другие новости

Туманным выдалось это утро Туманнай выпала гэтая раніца 08.03.2017 09:09 / Общество Туманным выдалось это утро

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =