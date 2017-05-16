К 1 сентября в Беларуси появятся более 40 новых учебных пособий

17 Мая 2017 21:08

А для 3-х и 7-х классов эксперты и вовсе разрабатывают новые программы. Вопрос доступности материала для школьников был вынесен на обсуждение на высшем уровне. В ежегодном Послании народу и национальному собранию Президент обозначил болевые точки системы в целом. Глава государства обратил внимание на серьезную загрузку школьников, из-за которой порой страдает и здоровье детей. Все точки зрения - учеников, родителей, преподавателей и экспертов - собрал Алексей Мартиненок.

Семь уроков, домой Яна приходит после 3 часов дня, это если нет кружков и факультативов, плюс домашнее задание. Получилось так, что в этом уравнении личное время часто остается за скобками. Учиться, учиться и учиться: истина хороша, но в меру. На эту тему не один раз высказывался и Глава государства. В том числе в недавнем Послании народу и национальному собранию.

Учеба - это системная работа, где действительно нет места пробелам. Это понимают и разработчики современных учебных программ. А летом поступят в печать и новые учебники.

Эта рукопись уже через несколько месяцев превратится в настоящий учебник. 224 страницы алгебры для 7-го класса - одна из двух десятков работ Ирины Арефьевой. Проще и эффективнее - главные ориентиры современных авторов.

Раньше рукопись становилась учебником примерно за полтора года. Современные реалии требуют куда более оперативной работы. И немного больше усилий от тех, кто уже выбрал профиль, перегружать информацией учебник, который одинаков для всех, не будут.

Впрочем, исходя из педагогического опыта, зачастую почти весь класс спотыкается об одни и те же параграфы. Татьяна Олихвер за свою 20-летнюю практику уже выучила эти страницы наизусть. Всему свое время, и, к примеру, оно для разделов "Статика" и "Закон Архимеда" теперь наступит в 9-м, а не 7-м классе.

Новый учебник ориентирован не только на упрощение материала, но и на изменение его подачи.

Если трактор, то "Беларус", если машина, то МАЗ, если гидроэлектростанция, то Лукомльская. Ориентация учебников на современные белорусские реалии - еще одно новшество разработчиков пособий.

Впрочем, учебник - это можно сказать вершина пирамиды школьного образования. А вот в основе лежат учебные программы, модернизацией которых сейчас и занимаются в профильном ведомстве.

Раиса Сидоренко, замминистра образования Беларуси: "Этот процесс идет совместно со всеми заинтересованными в самом широком смысле этого слова. И, безусловно, к сентябрю месяцу откорректированные программы по всем учебным предметам, по всем классам начнут работу во всех учреждениях образования".

Главная цель всех изменений - снять загрузку с детей там, где это возможно. И, конечно, следует помнить, что дети тоже бывают разные. Кому-то учеба дается легко, другим времени на домашнее задание нужно побольше.

По мнению Александра Фельдмана, курс на упрощение взяли уже давно. Это можно заметить, взяв в руки практически любой учебник старше 20 лет.

К подходам современных авторов учитель относится с уважением. А еще математик со стажем просит держать в уме не только сами учебные пособия, но и тех, кто решает, как ими пользоваться.

Александр Фельдман, заслуженный учитель Беларуси: "При плохом качестве учебника может быть и хороший уровень преподавания. И при хорошем учебнике может быть посредственный уровень. Все зависит от учителя. Если учитель заинтересован в своих успехах - всегда может улучшить что-то в учебнике, может взять хорошие моменты из других книг".