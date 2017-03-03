К 100-летнему юбилею белорусской милиции пройдет торжественный марш

3 Марта 2017 19:02

Сотрудники МВД вместе с главой ведомства Игорем Шуневичем возложили цветы и венки к монументу памяти.

В канун празднования 100-летия белорусской милиции в столице почтили память милиционеров, погибших при исполнении служебного долга. Сотрудники МВД вместе с главой ведомства Игорем Шуневичем возложили цветы и венки к монументу памяти. Вспомнить своих близких пришли матери, сестры, отцы. В знак уважения была объявлена минута молчания.

К 100-летнему юбилею белорусской милиции впервые в истории пройдет торжественный марш. В торжественных мероприятиях примет участие Глава государства. Мероприятие начнется завтра в 10 утра на Октябрьской площади. В смотре примут участие более тысячи человек и 46 единиц авто- и мототехники. В парадном строю пройдут 17 пеших парадных расчетов, в которых будут представлены самые разные подразделения МВД - от ГАИ до солдат роты почетного караула и милиционеров-кинологов. Свидетелями масштабного и зрелищного шествия станут и телезрители. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24".