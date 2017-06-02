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Известные белорусские издания участвуют в книжном фестивале "Красная площадь" в Москве
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4 Июня 2017 09:13

Известные белорусские издания участвуют в книжном фестивале "Красная площадь" в Москве

На стенде "Белорусская книга" можно найти литературу на любой вкус - от художественной и научно-популярной до энциклопедической и деловой. Отдельная экспозиция посвящена 500-летию белорусского книгопечатания. Специально к юбилейной дате российским читателям представили издание трудов Франциска Скорины.

В этом году книжный фестиваль "Красная площадь" собрал около 400 изданий со всей России и Беларуси. Здесь можно не только познакомиться с новинками литературы, но и побывать на встречах с поэтами и писателями, историками и учеными, артистами и музыкантами, посетить концерты, кинопоказы и спектакли.

  

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