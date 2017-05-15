Изменились правила контроля для самолетов, прилетающих из Беларуси в российские аэропорты

15 Мая 2017 21:10

С сегодняшнего дня меняются правила контроля для самолетов, прилетающих из Беларуси в российские аэропорты. Касаются они граждан третьих стран, которые пользуются авиарейсами между нашей страной и Россией. Самолеты перевели в международные терминалы. Теперь пассажирам, следующим в страну-соседку транзитом через Беларусь, необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту. Пассажиры же с белорусскими и российскими паспортами изменения не почувствуют. С подробностями

Внуково - один из самых крупных международных аэропортов России. Ежегодно он принимает более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Рейс Москва - Минск входит в десятку самых популярных маршрутов.

Но сегодня ровно в полночь правила перелета между странами немного изменились.

Национальный аэропорт Минск и авиакомпания "Белавия" официально информируют: "С 15 мая 2017 года всех, кто прилетает из Беларуси в Россию и обратно, стали обслуживать по-новому. Теперь самолеты, которые летают между странами, перевели в международные терминалы. Раньше они прилетали во внутренние. Следовательно, пассажиры теперь проходят пограничный контроль".

Например, сегодня россиян и белорусов, которые прилетели рейсом из Минска в аэропорт Внуково, перед посадкой просили сохранить посадочный талон. Паспорта проверяли, но штамп о пересечении границы в документ не ставили. Так что многие нововведения практически не заметили.

Нововведение - это решение российской стороны. Пограничники это связывают с вопросами безопасности.

Пассажирам, которые летят через Беларусь транзитом, теперь нужно проходить двойной пограничный контроль. Первый - в Беларуси, второй - в российском аэропорту. Также кроме паспорта им нужно будет показать российским пограничникам миграционную карту.

Технология обслуживания рейсов из России в Беларуси не меняется. Погранконтроль для них не вводят. То есть самолеты Белавия или Аэрофлота будут вылетать из международных терминалов московских аэропортов, но прилетать в Минск, как и прежде, по правилам внутренних рейсов.