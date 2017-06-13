Изменения в законы Беларуси обсудили в Палате представителей

13 Июня 2017 21:17

Актуальные вопросы и изменения в действующие законы Беларуси обсуждали сегодня в Палате представителей. Так, некоторые новшества коснутся кредитных историй, прозрачность отношений станет выше - банки будут получать более полную и достоверную информацию о получателе займов и смогут адекватно оценивать свои риски. Прозвучала сегодня и тема, которая широко обсуждается в обществе, - лимиты на беспошлинные посылки. Ждать ли новаций в этом вопросе, знает Светлана Лукьянюк.

О защите госсекретов с трибуны Овального зала говорил председатель КГБ. В изменениях прописано, кто и при рассмотрении каких дел может открывать такие материалы, делать копии и выписки. О неразглашении - письменное обязательство. Также аттестация ответственных за секретную информацию. Упрощается и допуск к ней участников оперативно-розыскных мероприятий и всех чиновников высшего звена.

Депутаты этот документ поддержали единогласно в первом чтении. Как и дополнения в действующий ныне Закон "О кредитных историях". Руководство регулятора считает: благодаря более полной базе данных банки смогут адекватно оценивать свои риски, а заемщики - свою платежеспособность. Скажем, не поддаваться сиюминутному желанию взять деньги в долг. Список источников кредитных историй пополнят микрофинансовые и лизинговые компании.

Срок действия кредитной истории - 5 лет. После этого все данные обнуляются.

Сегодня депутаты проголосовали и за развитие рынка регулярных перевозок и привлечение к ним частников. Мы как пассажиры получим большее количество маршрутов, а конкуренция поспособствует повышению качества обслуживания и снижения цен на него.

Особое внимание здесь и онлайн-сервисам по перевозке пассажиров как альтернативы такси. Закон дает возможность работать на рынке всем. При этом услуга становится более доступной.

У руководства Таможенного комитета интересовались и нормами беспошлинных лимитов на международные посылки. Последние дни эта тема на слуху после озвученной унификации нормы в 200 евро в Евразийском экономическом союзе. Дисбаланс на сегодня велик. У той же России тысяча евро, у нас, к примеру, 22. Но пока говорить об увеличении, скажем, наших лимитов рано.

На все обсуждение и поэтапную унификацию лимитов беспошлинных посылок дается три года. Это согласно подписанным документам в рамках ЕАЭС.