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Изменения в законодательство о страховании планируется внести в Беларуси до конца года
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29 Марта 2017 15:18

Изменения в законодательство о страховании планируется внести в Беларуси до конца года

Инициатива направлена на либерализацию страхового рынка, выравнивание условий ведения дел компаний частной формы собственности и государственной. Сегодня об этом заявил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов. Государственным предприятиям разрешат заключать договоры с частными компаниями. Организации, которые специализируются на страховании жизни, смогут осуществлять другие виды услуг, связанные с защитой жизни и здоровья.

Сегодня отмечено, что драйверами роста страхового рынка в прошлом году стали страхование жизни и медицинских расходов.

  

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